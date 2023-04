Festa scudetto: stop vendita bevande e fuochi d'artificio

(ANSA) - NAPOLI, 28 APR - Divieto di vendita, con esclusione del servizio al tavolo, di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali di Napoli dalle ore 12 di domenica 30 aprile alla ore 12 di lunedì 1 maggio. Lo stabilisce un'ordinanza firmata dal sindaco, Gaetano Manfredi, in vista dei possibili festeggiamenti per la conquista dello scudetto da parte del Calcio Napoli. Bibite e bevande potranno essere vendute solo in bicchieri di plastica leggera o carta. L'ordinanza inoltre vieta la vendita e l'utilizzo di fuochi artificiali, petardi botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere di artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti. Tale divieto scatta dalle ore 17 di domani, sabato 29 aprile, fino alle ore 12 di lunedì 1 maggio.

Tali misure sono state prese "per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione dei possibili festeggiamenti scudetto". (ANSA).