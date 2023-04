Festa scudetto: metro e funicolari no stop

(ANSA) - NAPOLI, 28 APR - Anm e sindacati hanno raggiunto e sottoscritto l'accordo che consentirà il potenziamento del servizio di trasporto pubblico sulla linea 1 della metropolita e funicolari nella giornata di domenica 30 aprile per consentire il flusso di cittadini qualora il Napoli dovesse conquistare matematicamente lo scudetto. L'accordo prevede il servizio no-stop per la linea 1 che effettuerà solo la tratta Piscinola-Dante, con 8 treni in linea, e per le funicolari Centrale e Montesanto con corse fino alle ore 6 del mattino di lunedì 1 maggio. I mezzi su gomma così come i tram e i filobus invece termineranno le corse alle ore 14 di domenica. "La principale preoccupazione delle sigle sindacali - spiegano Marco Sansone e Adolfo Vallini dell'Usb - è stata di garantire la sicurezza dei dipendenti Anm e per quanti vorranno usufruire del servizio di trasporto pubblico in occasione della possibile festa scudetto". Il sindacato riferisce che "gli operatori d'esercizio originariamente programmati nei turni intermedio/pomeridiani, se interessati, invece che essere posti in congedo d'ufficio, entro domani alle ore 14 potranno chiedere di essere impiegati come gestione flussi all'interno delle stazioni metropolitane". Le stazioni della linea 1 della metropolitana e delle funicolari che resteranno aperte, oltre al personale agente di stazione, avrà il supporto del personale verificatori di titoli di viaggio cui si aggiungeranno 70 unità tra esercito, forze di polizia e vigili del fuoco che - spiegano dall'Usb - "in caso di eccessive affluenze o particolari difficoltà applicheranno il piano d'emergenza che prevede la chiusura di stazione e impianti". I parcheggi che resteranno aperti sono Frullone, Brin e Chiaiano, mentre saranno chiusi gli ascensori e gli Anm point. I dipendenti Anm in servizio dalle ore 19.30 del 30 aprile e fino alla mattina del 1 maggio godranno di una premialità di 98 euro per ogni ora di lavoro. Le misure contenute nell'accordo hanno valore - si specifica dall'Usb - soltanto in caso di vittoria matematica dello scudetto. (ANSA).