Dopo il Savoia, Emanuele Filiberto acquista il Real Aversa

(ANSA) - CASERTA, 28 APR - Il principe Emanuele Filiberto di Savoia sarà ad Aversa (Caserta) il prossimo otto maggio per formalizzare al Comune, dove incontrerà il sindaco Alfonso Golia, l'acquisto del titolo sportivo della squadra di calcio locale, il Real Aversa, che milita in serie D. L'acquisto del titolo sportivo da parte della Casa Reale Holding spa di Emanuele Filiberto, è avvenuto il 21 aprile scorso, e bisogna ora definire i dettagli; per questa fase, il principe di Casa Savoia ha incaricato l'avvocato Mario Griffo di assisterlo, essendoci la necessità, si legge nella lettera inviata dalla Casa Reale Holding spa a Griffo, "di avere una figura che conosce il territorio e di garantire percorsi lineari".

"La società ha il compito precipuo di vigilare sulla corretta posizione di tutte le persone che si decide incontrare compreso i politici del territorio". La Holding del Principe ha acquistato nei mesi scorsi anche il Savoia Calcio, squadra di Torre Annunziata (Napoli). (ANSA).