Videosorveglianza tutelerà associazione disabili di Afragola

(ANSA) - NAPOLI, 27 APR - Dopo i numerosi atti vandalici subìti da "La Battaglia di Andrea", l'associazione che si occupa dei diritti dei diversamente abili, il comune di Afragola ha installato un sistema di videosorveglianza per evitare ulteriori raid e tenere sotto controllo la microcriminalità. "Ora siamo più tranquilli - ha commentato Asia Maraucci, presidente de 'La Battaglia di Andrea' - ma è comunque inquietante sapere che chi fa del bene per stare tranquillo deve avere delle telecamere di videosorveglianza puntate nei pressi della sua abitazione ed in tutta la zona".

In quasi due anni l'associazione ha subito tanti atti vandalici ed aggressioni fisiche e verbali da parte di chi occupava illegalmente i parcheggi riservati ai disabili.

Il sindaco di Afragola, Antonio Pannone, si è recato di persona dai vertici dell'associazione, per informali dell'attivazione dell'impianto: "E' un atto doveroso da parte nostra - ha detto il primo cittadino - nei confronti di chi ogni giorno combatte per i diritti dei disabili mettendoci la faccia e rischiando anche in prima persona. La presenza della sede nazionale de 'La Battaglia di Andrea' nella nostra città deve essere solo un vanto ed una marcia in più".

"Da questa mattina - ha spiegato Pannone - l'intera area è videosorvegliate con un complesso impianto di videosorveglianza e registrazione a disposizione delle forze dell'ordine, sperando che tutto questa riesca a dare tranquillità a chi si adopera per gli altri, ma anche a tutti gli altri cittadini che vi risiedono". (ANSA).