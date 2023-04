Spari su auto in movimento per un tentativo di rapina

(ANSA) - NAPOLI, 27 APR - Tentativo di rapina con spari da un'auto all'altra, nel pomeriggio, a Pozzuoli. Sul posto, in via Antiniana, sono intervenuti i carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli.

Secondo quanto riferito dagli investigatori, due persone a bordo di un'utilitaria avrebbero esploso colpi d'arma da fuoco contro un'altro veicolo in movimento. Si è trattato, probabilmente, di un tentativo di rapina. I proiettili hanno colpito la parte posteriore sinistra del veicolo, condotto da un 24enne incensurato. Non ci sono feriti.

Indagini in corso da parte dei carabinieri. (ANSA).