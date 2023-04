Sequestri per 10 percettori abusivi del reddito di cittadinanza

(ANSA) - NAPOLI, 27 APR - Una misura cautelare di sequestro preventivo è stata eseguita stamane a Poggiomarino (Napoli) dai carabinieri del Gruppo di Torre Annunziata nei confronti di 10 indagati ritenuti responsabili, a vario titolo, di truffa aggravata per l'indebito conseguimento del reddito di cittadinanza. I militari hanno effettuato anche diverse perquisizioni. I dieci indagati, in assenza di alcuni requisiti necessari per ottenere l'emolumento, avrebbero percepito indebitamente la somma complessiva di 60.720,45 euro, nel periodo compreso tra i mesi di maggio 2019 e marzo 2021.

Le misure cautelari di sequestro di beni sono state disposte dal gip su richiesta della procura di Torre Annunziata. (ANSA).