Nuoto: parata di stelle al sesto Grand Prix Città di Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 27 APR - Il due volte medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo e il due volte campione del mondo di Budapest Nicolò Martinenghi; il bronzo mondiale 2022 Leonardo Deplano; il due volte bronzo europeo Matteo Restivo. E ancora, la plurimedagliata iridata ed europea Anna Egorova e il bronzo continentale 2022 Demien Joly. Ma anche più di 900 atleti provenienti da ogni parte d'Italia in rappresentanza di 63 società. È tutto pronto per la sesta edizione del Grand Prix Città di Napoli-Trofeo Vecchio Amaro del Capo, la kermesse di nuoto in programma alla piscina Scandone domenica 30 aprile e lunedì primo maggio, per un evento che si inserisce tra quelli programmati per sostenere la candidatura di Napoli a capitale dello sport europeo 2026.

L'edizione 2023 della rassegna, organizzata dalla società Eventualmente eventi & comunicazione di Luciano Cotena, con la direzione tecnica di Francesco Vespe, è stata presentata oggi al Comune di Napoli, alla presenza dell'assessore allo Sport Emanuela Ferrante; del presidente del Coni Campania, Sergio Roncelli; del presidente del comitato campano della Fin, Paolo Trapanese.

In gara ci saranno tutte le categorie, a partire dai ragazzi fino ai seniores. In palio ci saranno il trofeo Filippo Calvino per la società prima classificata nella categoria Ragazzi; il trofeo Enzo Fusco per la società che trionferà nella categoria Assoluti unificata; il trofeo Grand Prix Città di Napoli per la società prima nella classifica sommata tra Ragazzi e Assoluti.

(ANSA).