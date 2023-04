'La zingara',alla riscoperta del debutto napoletano di Donizetti

(ANSA) - NAPOLI, 27 APR - Un innovativo percorso didattico per la riscoperta dell'opera che segnò il debutto napoletano di Donizetti: venerdì 28 e sabato 29 aprile il Conservatorio San Pietro a Majella presenterà un'inedita messinscena de "La zingara", opera semiseria del compositore bergamasco che l'Istituto ha deciso di rilanciare con una produzione ex novo che inaugura il progetto "Officina San Pietro a Majella".

Ospitate nella Sala Scarlatti, le due rappresentazioni vedranno la partecipazione di maestri e allievi del Conservatorio sotto la direzione di Francesco Ivan Ciampa con la regia di Maria Luisa Bigai. Nelle vesti di orchestrali, coristi, cantanti e attori, saranno più di 80 gli interpreti in scena. "Restituiamo al presente uno dei tanti capolavori custoditi nella nostra Biblioteca grazie al lavoro sinergico di tutti i dipartimenti del Conservatorio, coinvolti con un approccio multidisciplinare d'avanguardia che combina, in un unico luogo, saperi e competenze differenti" ha dichiarato il presidente del Conservatorio, Luigi Carbone.

"La riscoperta de La zingara è frutto di attività di rilettura, trascrizione, interpretazione e messinscena sviluppate all'interno del ciclo didattico del Conservatorio. Siamo orgogliosi di aver realizzato una produzione a 'chilometro zero', che testimonia quanto il nostro Istituto sia ricco di professionalità e talenti" ha sottolineato Carmine Santaniello, direttore del San Pietro a Majella. Il ministro dell'Università e Ricerca, Anna Maria Bernini, il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano e il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi hanno annunciato la loro presenza venerdì' 28 aprile. Le due rappresentazioni de La zingara, entrambe sold out, avranno inizio alle ore 18.00. (ANSA).