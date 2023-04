Fiamme a furgone in area privata a San Giorgio a Cremano

(ANSA) - SAN GIORGIO A CREMANO (NAPOLI), 27 APR - Un furgone abbandonato adibito alla vendita ambulante dei panini è stato distrutto dalle fiamme divampate, questa notte, in un'area privata in via Palmiro Togliatti a San Giorgio a Cremano (Napoli). Danneggiate anche tre auto parcheggiate poco distanti dal furgone. Le fiamme non hanno provocato feriti e sono state spente dai Vigili del Fuoco di Ponticelli. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione. Non si esclude l'ipotesi dolosa. (ANSA)