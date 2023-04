Festa scudetto: decisioni su trasporto rinviate a domani

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Rinviata a domani la riunione sul potenziamento del servizio di trasporto pubblico erogato da Anm in vista dei festeggiamenti della conquista dello scudetto del Napoli che potrebbe arrivare questo fine settimana. A renderlo noto è la sigla sindacale USB. In una nota si sottolinea che in occasione del tavolo di confronto tenutosi oggi nella sede del Comune di Napoli "tutte le parti hanno assunto l'impegno a garantire efficienza e sicurezza del servizio".

La sigla sindacale riferisce inoltre che "vista la complessità tecnica della riunione e la necessità di definire un'organizzazione del servizio e del personale tesa a garantire concretamente la sicurezza dei lavoratori e dell'esercizio" all'incontro di domani presso la direzione generale dell'Anm è stata richiesta la presenza dei direttori del settore gomma e ferro. Al tavolo odierno oltre alle otto organizzazioni sindacali erano presenti per il Comune di Napoli l'assessore ai Trasporti, Eduardo Cosenza, e per l'Anm il responsabile alle relazioni sindacali, il direttore generale uscente Simeoli e il nuovo direttore Favo. (ANSA).