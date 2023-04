Festa scudetto: De Luca, appello alla responsabilità

(ANSA) - NAPOLI, 27 APR - "Credo sia doveroso da parte mia fare un appello caloroso alla responsabilità. E' chiaro che la vittoria di un campionato è un evento straordinario, che inorgoglisce tutti quanti noi, che vogliamo e dobbiamo vivere con grande allegria. Deve essere una grandissima festa. Se ci sarà senso di responsabilità sarà una grande festa, altrimenti può essere un grande problema". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in vista della festa dello scudetto a Napoli.

"Ripeto - ha detto - l'appello che ho rivolto soprattutto ai ragazzi dei quartieri: grande allegria, grande festa, ma grande responsabilità. Soprattutto cerchiamo di non fare corse con i motorini sfrecciando in mezzo alla gente perché avremo migliaia di persone in piazza, nelle strade, avremo famiglie, anziani, bambini, quindi davvero un appello caloroso perché ci sia grande senso di responsabilità. Se sarà così vivremo giornate indimenticabili di festa per tutti quanti noi".

De Luca auspica, poi, che si decida in fretta su quando disputare Napoli-Salernitana: "L'importante è decidere subito, ormai siamo a ridosso di sabato, i servizi vanno organizzati e non è un impegno banale". Ci sono, poi, i costi per affrontare il tutto. "Parliamo - ha detto - solo di sanità e trasporto e già siamo a mezzo milione di euro di costi, se poi si immaginano anche servizi televisivi è chiaro che la Regione è obbligata a fare un'evidenza pubblica. Abbiamo anche degli obblighi amministrativi che richiedono del tempo. Ci auguriamo che da ora in poi cominciamo a contare i minuti e non i giorni sennò siamo stretti". (ANSA).