Festa scudetto: a Napoli un finto Osimhen consegna volantini

(ANSA) - NAPOLI, 27 APR - Dell'attaccante del Napoli ha la divisa azzurra, la famosa mascherina e la gialla tintura dei capelli, ma anche se non è l'originale, ormai è a tutti gli effetti l'Osimhen dei negozianti e dei tanti avventori dello storico mercato Pignasecca, nel cuore di Napoli.

Il ragazzo è stato assoldato per l'occasione, in piena fibrillazione scudetto, da uno dei negozianti della zona per distribuire volantini promozionali. Il finto Osimhen, a cui in verita' mancano almeno una decina di centimetri per raggiungere la statura del capocannoniere azzurro, è da giorni impegnato nel suo lavoro ed è diventato di fatto la mascotte del mercato, oltre ad offrirsi sorridente alle numerose richieste di selfie dei passanti. (ANSA).