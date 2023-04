Comicon, in anteprima a Napoli il film The Flash

(ANSA) - NAPOLI, 27 APR - Grazie alla collaborazione con Warner Bros. Pictures, arriva a Napoli The Flash. Il film diretto da Andy Muschietti e interpretato da Ezra Miller, che torna nei panni di Barry Allen nel primo stand alone cinematografico del Supereroe DC, sarà proiettato in esclusiva per il pubblico di Comicon Napoli lunedì 1 maggio, alle 14:00, ne Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare. The Flash sarà nelle sale italiane il 15 giugno 2023.

In The Flash i mondi si incontreranno quando Barry userà i suoi superpoteri per viaggiare indietro nel tempo e cambiare gli eventi del passato. Ma quando il tentativo di salvare la sua famiglia altera inavvertitamente il futuro, Barry rimane intrappolato in una realtà in cui il generale Zod è tornato, minacciando distruzione, e senza alcun Supereroe a cui rivolgersi. L'unica speranza per Barry è riuscire a far uscire dalla pensione un Batman decisamente diverso per salvare un kryptoniano imprigionato.... malgrado non sia più colui che sta cercando. In definitiva, per salvare il mondo in cui si trova e tornare al futuro che conosce, l'unica speranza per Barry è 'correre per la sua vita'. Ma questo estremo sacrificio sarà sufficiente per resettare l'universo? (ANSA).