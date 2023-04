Cede cocaina a 73enne, arrestato pusher a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 27 APR - I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Vomero hanno arrestato per spaccio di droga Fabio Mucci, 39enne dei Quartieri Spagnoli. Il 39enne è stato sorpreso in via Santa Teresa degli Scalzi mentre cedeva una dose di cocaina a un 73enne napoletano, poi segnalato alla Prefettura.

Nella tasca del giubbino, il 39enne nascondeva 165 euro in contante ritenuto provento illecito. Il 39enne è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio. (ANSA).