Cani antidroga fiutano hashish e telefonini in carcere casertano

NAPOLI, 27 APR - Grazie al fiuto di Spike, Tyson e Grillo, i tre cani cani antidroga, gli agenti del carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) con i nuclei operativi T.P.

della Campania e con l'ausilio del Nucleo Regionale cinofili Distaccamento antidroga di Avellino hanno scoperto hashish e telefoni cellulari durante una ispezione.

Spike fiutato la sostanza stupefacente che un detenuto nascondeva addosso e altra droga l'ha trovata in una camera di pernottamento. Anche Tyson ha messo a segno due "colpi", trovando la droga in due diversi punti di una stanza detentiva.

L'ultimo ritrovamento è stato di appannaggio di Grillo. Insieme con l'hashish i cani antidroga hanno consentito anche il ritrovamento di due cellulari. Tutte le operazioni sono state effettuate in presenza del comandante di reparto e della direttrice dell'istituto.

"Grande soddisfazione" è stata espressa dal sindacato della Polizia Penitenziaria Uspp secondo il quale "la professionalità degli agenti ribadisce che nonostante la gogna mediatica che si è abbattuta sul istituto samaritano, il personale di polizia penitenziaria ha continuato a credere nei valori democratici e istituzionali".

L'Uspp ricorda infine che malgrado manchino 80 agenti dalla pianta organica "comunque si riesce a mantenere l'ordine e la sicurezza interna: complimenti per la brillante operazione".

