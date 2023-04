Auto in fiamme ad Avellino, non si esclude alcuna pista

(ANSA)- AVELLINO, 27 APR- Non si esclude alcuna pista sull'incendio che la notte scorsa, nel centro storico di Avellino, ha distrutto un'auto parcheggiata in via Fontanatecta.

I residenti della zona sono stati svegliati da un boato e hanno lanciato l'allarme a Vigili del Fuoco e forze dell'Ordine. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente e la zona è stata messa in sicurezza. Ispezionati anche dai Caschi Rossi i box garage della zona per verificare la eventuale presenza di materiali infiammabili custoditi all'interno. (ANSA)