Sottrae bancomat ad anziana e le ruba 2.300 euro

(ANSA) - CASERTA, 26 APR - Si è conquistata la fiducia di un'anziana pensionata frequentandone assiduamente la casa, aiutandola nelle faccende domestiche, finquando non ha approfittato di un momento di distrazione della donna sottraendole il bancomat e rubandole 2300 euro. E' accaduto a Calvi Risort, nel Casertano, dove una 37enne è stata denunciata per furto dai carabinieri; la vittima è una 77enne, che è accorta dell'ammanco nel conto e ha suibito denunciato il fatto ai carabinieri della locale stazione.

I militari, in poche ore, anche grazie alla visione dei filmati estratti dalle telecamere di sorveglianza dello sportello bancomat dell'Ufficio Postale dove la 37enne si era recata a prelevare, sono riusciti ad incastrarla riscontrando le accuse dell'anziana vittima. (ANSA).