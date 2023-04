Sindaco Napoli, "soluzione vertenza ex Whirpool grande successo'

(ANSA) - NAPOLI, 26 APR - "L'acquisizione di Whirlpool da parte di un nuovo gruppo imprenditoriale campano impegnato nelle tecnologie per la transizione ambientale rappresenta una grande notizia per i lavoratori e tutto il comparto produttivo del nostro territorio". Lo afferma il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, sottolineando che "in questi mesi, in sinergia con le altre Istituzioni, abbiamo favorito una soluzione che salvaguardasse la vocazione produttiva del sito dandole una prospettiva sostenibile sul mercato".

"Napoli est - aggiunge Manfredi - deve rimanere un polo produttivo strategico e di innovazione garantendo lavoro di qualità. La soluzione positiva della vertenza Whirlpool con la tutela di 340 posti di lavoro è un grande successo dell'intera città. Una capitale europea che guarda al futuro mettendo al centro il lavoro e lo sviluppo". (ANSA).