Sindacati, 'conclusione procedura ex Whirlpool è ottima notizia'

(ANSA) - NAPOLI, 26 APR - "La notizia anticipata dal commissario per le Zes in Campania, Giosy Romano, nel corso dell'incontro di oggi in merito alla chiusura della procedura per il trasferimento del sito ex Whirlpool all'azienda Tea Tek è una buona notizia, frutto dell'impegno della struttura commissariale e del confronto con le organizzazioni sindacali".

Così in una nota i segretari generali di Cgil e Uil Campania, Nicola Ricci e Giovanni Sgambati e il segretario Cisl Campania, Giuseppe Esposito a margine dell'incontro con il commissario Zes Campania.

"L'auspicio è di avviare al più presto i contatti con l'azienda per conoscere nel dettaglio gli impegni assunti partendo dall'assorbimento dei 312 lavoratori e lavoratrici della ex Whirlpool", concludono i sindacalisti. (ANSA).