Silos di una conceria in fiamme a Solofra

(ANSA) - AVELLINO, 26 APR - Un vasto incendio si è sviluppato nel pomeriggio all'interno di una conceria di Solofra, in provincia di Avellino. Le fiamme hanno interessato un silos contenente scarti di lavorazione del pellame adiacente all'opificio.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti in via della Consolazione con tre squadre che hanno evitato la propagazione dell'incendio ad altre strutture. Non ci sono stati feriti. (ANSA).