Reggia di Caserta, 40mila visitatori per il ponte del 25 aprile

(ANSA) - CASERTA, 26 APR - Quasi 40mila visitatori (39345) alla Reggia di Caserta nel Ponte del 25 aprile: sono numeri importanti quelli fatti registrare dal complesso borbonico tra la giornata di venerdì 21 aprile e quella di ieri, Festa della Liberazione, quando sono entrati gratuitamente 11316 visitatori.

Il vero boom c'è stato però sabato 22 aprile, quando sono entrati, pur pagando il biglietto, 11342 persone. In totale nel mese di aprile, non ancora concluso, i visitatori sono stati 126392, mentre da inizio anno sono 293.535.

La maggiorparte dei turisti ha anche affollato locali e ristoranti del centro di Caserta, dove anche hotel e B&B erano sold out, una dimostrazione del "dialogo" maggiore rispetto al passato tra la città capoluogo e il Museo patrimonio dell'Unesco, quasi sempre ai primi posti delle classifiche nazionali per affluenza. Ieri inoltre, viste le lunghe file - peraltro registratesi anche negli altri giorni del Ponte - la direziome museale guidata da Tiziana Maffei ha deciso di individuare prima dell'entrata i possessori del biglietto congiunto Appartamenti-Parco Reale, invitandoli ad effettuare prima la visita al Parco e quindi alle stanze reali; un accorgimento utile per capire in tempo reale il niumero di persone presenti negli Appartamenti e monitorare dunque con efficacia il flusso di visitatori. Resta come dato non positivo la carenza di personale, e in particolare di custodi, più volte lamentata dalla Maffei, che in questi mesi si sta aggravando visti i tanti pensionamenti. Con più custodi, la tutela dell'enorme patrimonio formato da stanze e parco potrebbe essere più efficiente, e forse anche il numero di visitatori potrebbe aumentare. (ANSA).