Napoli-Salernitana: sindaco Salerno, "non si alteri il torneo"

(ANSA) - SALERNO, 26 APR - "Faremo dei passi ufficiali con il questore ed il prefetto per fare in modo che non si squilibri il campionato". Lo ha detto a margine di un evento il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, parlando del possibile posticipo del derby Napoli-Salernitana. Un'ipotesi che sta alimentando molte polemiche nella città di Salerno.

"Comprendiamo i motivi di ordine pubblico ma vanno coniugati con aspetti di regolarità del campionato che vanno fatti salvi.

Si possono spostare le partite ma creando le condizioni affinché non si turbi il prosieguo del campionato e le squadre abbiano la loro possibilità di recupero sportivo e fisico. Bisogna fare in modo che tutto tenga in un ragionamento equilibrato", ha spiegato il sindaco. "Non dobbiamo fare lotte di campanile, noi facciamo un ragionamento equilibrato, razionale. Credo - ha concluso Napoli - che ci siano le condizioni per fare in modo che tutto si tenga e che la Salernitana non sia penalizzata in questo meccanismo che corre il rischio di essere stritolante".

(ANSA).