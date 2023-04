Fiom,sciopero di 4 ore il 28/4 in Fca services Pomigliano

(ANSA) - POMIGLIANO D'ARCO (NAPOLI), 26 APR - La Fiom ha proclamato quattro ore di sciopero in Fca services per venerdì 28 aprile, giorno in cui è previsto l'esame congiunto tra azienda e sindacati della comunicazione di cessione di ramo d'azienda.

La procedura prevede che 28 dei 47 lavoratori di Fca Services, che si occupano della fatturazione e delle buste paga per i dipendenti di Stellantis, Cnhi ed Iveco, siano trasferiti presso una società con sede legale in America.

I sindacati, nei giorni scorsi, avevano palesato la preoccupazione dei lavoratori, ed annunciato parere contrario in sede di esame congiunto. "La comunicazione di cessione del ramo d'azienda - spiegano dalla Fiom - che riguarderà 28 lavoratori occupati sul sito di Pomigliano, ha generato rabbia, sconforto e delusione tra i lavoratori. E' evidente che questa operazione senza precedenti, non fa altro che mettere in discussione il futuro di tutti gli occupanti del sito, non solo i 28 interessati dalla cessione attuale". La Fiom, quindi, ha proclamato lo sciopero di quattro ore per venerdì, dalle 8,30 alle 12,30. (ANSA).