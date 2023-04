Da Provincia un milione per Ponte Nuovo Volturno a Capua

(ANSA) - CASERTA, 26 APR - La Provincia di Caserta finanzierà con oltre 1 milione di euro, attraverso i fondi regionali del programma Acamir destinati alle reti viarie, il completamento delle opere relative al Ponte Nuovo sul Volturno nel Comune di Capua (Caserta). E' quanto emerso dalla convenzione sottoscritta tra i due enti dal presidente della Provincia Giorgio Magliocca e dal sindaco di Capua Adolfo Villani. L'obiettivo dell'accordo è la realizzazione a completamento delle opere in "elevazione" dell'infrastruttura, attraverso una partecipazione finanziaria della Provincia di oltre 1 milione di euro (1.132.206,66 euro), somma che andrà ad integrare quella già disponibile per il Comune, che è di importo quasi simile (1.092.368,81euro).

Il Ponte Nuovo, struttura di collegamento situata lungo la via Nazionale Appia e fondamentale per la viabilità provinciale, è chiuso da anni al passaggio viario e pedonale, e ciò, accanto all'uso limitato, sempre a Capua, del Ponte Vecchio sul Volturno, anch'esso sottoposto a verifiche dal punto di vista strutturale, condiziona pesantemente l'assetto della mobilità provinciale tra il Nord e il Sud del territorio provinciale casertano, con una strettoia a Capua che genera lunghissime code di veicoli sulla Statale Appia in entrata ed in uscita dalla città. Inoltre i mezzi pesanti e quelli adibiti al trasporto pubblico sono costretti ad attraversare il fiume Volturno attraverso il Ponte Annibale, lungo la Provinciale 5 Galatina, effettuando un lunghissimo tragitto.

Il presidente Magliocca ringrazia "la Regione Campania per averci consentito di destinare parte dei fondi previsti per la rete viaria regionale al recupero funzionale del Ponte Nuovo sul Volturno. Sono inoltre felice per la sinergia istituzionale creatasi con il Comune di Capua, che ci consentirà di affrontare e risolvere una situazione di forte criticità della viabilità provinciale, per la quale si attendeva una soluzione da anni".

