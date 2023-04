Trasporti: da giovedì torna orario ordinario Circumvesuviana

(ANSA) - NAPOLI, 25 APR - Da giovedì 27 aprile verrà ripristinato in Circumvesuviana il programma di esercizio ordinario che prevede l'effettuazione di 276 corse al giorno dal lunedì al sabato e 192 la domenica e nei giorni festivi, comprese le otto corse del Campania Express. A comunicarlo è l'Ente Autonomo Volturno, la società di trasporti che gestisce tra le altre anche le linee vesuviane.

È il risultato di un'intesa raggiunta tra la dirigenza Eav e le organizzazioni sindacali, come sottolinea il presidente dell'azienda, Umberto De Gregorio. ''La linea del dialogo - dice - produce sempre effetti positivi. I prossimi tavoli sindacali dovranno dare risposte ad alcuni temi strategici. In particolare la prestazione di lavoro straordinario deve ritornare in tutti i settori ad essere appunto una modalità 'straordinaria' e non ordinaria''. ''Si chiede la collaborazione di tutti - prosegue De Gregorio - in attesa di ulteriori nuove assunzioni e di concordare una diversa organizzazione del lavoro che consenta soddisfazione economica per tutti, con turni ad orari flessibili ma a parità o addirittura, se possibile, riduzione dell'orario di lavoro settimanale. Occorre infittire il dialogo con le organizzazioni sindacali ed i lavoratori, per comprendere sino in fondo le loro richieste ed i loro problemi. Il tutto non deve mai sfociare in disagi per gli utenti. Tra i temi da affrontare ai tavoli in tempi rapidi quello dei congedi, delle attività di tutoraggio, della controlleria, di procedure scritte che normino la gestione in caso di disservizi''. (ANSA).