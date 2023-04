Prefetto Napoli, è la Lega A che determina spostamenti partite

(ANSA) - NAPOLI, 25 APR - "E' la Lega che determina eventuali spostamenti di partite o meno". Lo ha detto il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, in merito all'eventualità che la partita Napoli-Salernitana di sabato 29 aprile alle ore 15 al 'Maradona' possa essere spostata a domenica, 30 , in concomitanza con Inter-Lazio, considerato che i risultati dei due match potrebbero decretare la conquista matematica dello scudetto per gli azzurri. Il tema è "l'unico" all'ordine del giorno della riunione del Comitato per l'Ordine e la sicurezza che è in corso.

Il prefetto Palomba, a margine delle celebrazioni per il 25 Aprile, ha sottolineato che "dobbiamo valutare: c'è una concomitanza anche di eventi su Napoli nel fine settimana, sono necessarie valutazioni di tipo sportivo e di ordine pubblico".

Al comitato, secondo quanto si apprende, potrebbe collegarsi in video anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

Palomba ha spiegato che rispetto all'eventuale spostamento della partita "non ravvediamo rischi specifici. Il problema è organizzare al meglio questa possibile festa per sabato o domenica. Sotto certi aspetti io immagino che, conoscendo Napoli, avremo 48 ore di festa. Noi faremo tutte le valutazioni del caso e le porremo a chi alla fine dovrà decidere". (ANSA).