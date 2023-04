Migranti: nave Msf arriverà a Napoli il 27 aprile

(ANSA) - NAPOLI, 25 APR - Arriverà a Napoli giovedì mattina intorno alle 6 la nave di Medici Senza Frontiere Geo Barents con a bordo 75 migranti salvati da un barcone alla deriva nelle acque al largo della Libia. Lo apprende l'ANSA.

La nave attraccherà al porto di Napoli dove verrà allestito un punto di accoglienza organizzato dall'Asl Napoli 1 e dalle forze dell'ordine. All'attracco verrà effettuato a bordo il tampone covid a tutti i passeggeri e un primo controllo sulle loro condizioni di salute. Dopo circa 1-2 ore comincerà lo sbarco con i seguenti controlli di Polizia e poi ci sarà il trasferimenti al Residence dell'Ospedale del Mare per tutti gli adulti, mentre il Comune di Napoli si interesserà di trasferire i 29 minori non accompagnati.

La Regione Campania sullo sbarco ha dato la massima disponibilità sia mettendo a disposizione il Residence Ospedale del Mare, ormai una struttura collaudata per fornire assistenza ed accoglienza, sia il supporto sanitario con l'ASL Napoli 1 centro.

Medici senza frontiere, intanto, dal bordo della nave sottolinea in un tweet che la Geo Barents, ha a bordo i migranti che "si stanno riprendendo dopo il viaggio rischioso che hanno affrontato e sopportato, cercando di recuperare momenti di normalità e solidarietà umana prima di arrivare alla nuova destinazione". (ANSA).