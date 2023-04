Integrazione e danza, a Salerno 300 allievi

(ANSA) - NAPOLI, 25 APR - "L'integrazione passa anche attraverso il linguaggio universale della danza".

E' stata questa la mission dell'evento internazionale "Don't Stop Dance Competition", ospitato a Salerno che ha accolto per tre giorni oltre trecento ballerini provenienti da varie parti del mondo, come Francia e Serbia.

"Sono state tre giornate all'insegna della danza e del divertimento - commenta il ballerino e coreografo Gabriele Manzo, ideatore e direttore della manifestazione - con prestigiosi insegnanti dei diversi stili di danza e giudici di fama internazionale, tra cui il Primo ballerino dell'opera Nazionale di Bucarest George Postelnicu, il coreografo di danza hollywoodiana, direttamente dall'India, Sumon Rudra, e uno dei volti noti della trasmissione televisiva 'Amici' di Maria de Filippi, il coreografo ballerino Emanuel Lo".

"Il successo dell'evento è stato determinato dalla partecipazione di tante scuole di danza che hanno aderito all'iniziativa e sono state guidate in questo viaggio all'insegna della professionalità e della magia della danza. I sorrisi durante le lezioni, le emozioni dei piccoli e dei grandi danzatori durante le premiazioni della competizione, le opportunità di carriera e di studio legate a uno staff tecnico e amministrativo professionale e disponibile, hanno contribuito a dare autenticità ad una manifestazione che vuole essere un punto di riferimento per i tanti appassionati di danza", conclude Gabriele Manzo. (ANSA).