Coppia con marijuana in auto, viaggiava con la figlia di 5 anni

(ANSA) - NAPOLI, 25 APR - Un 25enne e la sua compagna, di 27 anni, sono stati sorpresi dai carabinieri in località Alberi a Meta di Sorrento, in provincia di Napoli, a bordo dell'auto sulla quale viaggiavano con la figlia di 5 anni, con due buste di plastica al cui interno c'erano 50 grammi di marijuana e 170 euro.

La perquisizione è proseguita nella loro abitazione e lì i militari hanno trovato, oltre a un bilancino di precisione, altri 25 grammi della stessa sostanza. La droga era nella credenza della cucina, stipata in alcuni barattoli.

Dai successivi accertamenti è emerso che la donna è anche percettrice del reddito di cittadinanza e la sua posizione sarà segnalata agli uffici competenti.

I due sono ora agli arresti domiciliari in attesa di giudizio, i Carabinieri di Piano di Sorrento hanno allertato anche i servizi sociali del Comune. (ANSA).