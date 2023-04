Ad Airola trentesimo raduno degli ex alunni Passionisti

(ANSA) - NAPOLI, 25 APR - "Oggi, dopo quattro anni, si è svolto il trentesimo raduno Aseap (Associazione ex alunni della Congregazione dei Padri Passionisti), dove i soci presenti hanno deciso all'unanimità di continuare il cammino associativo sul carisma del fondatore san Paolo della Croce". E' quanto si legge in una nota.

"Alla fine della giornata di riflessione introdotta dai padre Amedeo De Francesco e animata dalla lectio su "Pasqua, tempo di libertà e di liberazione" di padre Antonio Rungi si è anche rinnovato il direttivo dell'associazione e sono stati eletti gli ex alunni Passionisti Antonio Gargiulo, Samuele Ciambriello, Franco Pacifico, Andrea Migliozzi e Salvatore Romano - si sottolinea - E' stato eletto come presidente dell'associazione Aseap Antonio Gargiulo. L'incontro annuale di oggi si è svolto presso il convento dei padri Passionisti di Airola, nel Sannio".

(ANSA).