25 aprile: Fontana, condanna per quanto avvenuto a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 25 APR - "Esprimo la più ferma condanna per quanto avvenuto a Napoli. Desidero rivolgere al presidente del Senato, Ignazio La Russa, al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e al ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, le espressioni della più sentita solidarietà e vicinanza. Auspico che i responsabili di questa ignobile iniziativa vengano individuati al più presto". Lo afferma il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in merito alle foto a testa in giù degli esponenti del Governo affisse a Napoli nei pressi di luoghi simbolo della Resistenza. (ANSA).