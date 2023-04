Paziente ricoverato a Napoli: il Monaldi, non ha l'aviaria

(ANSA) - NAPOLI, 24 APR - Non è affetto da aviaria il paziente di di 50 anni proveniente dall'ospedale di Scafati, in provincia di Salerno, e attualmente ricoverato all'ospedale 'Monaldi' di Napoli. Lo precisa, con un bollettino medico diffuso nella mattinata di oggi, l'Azienda dei Colli. Il paziente è circolazione extracorporea e presenta un tampone positivo per influenza H1N1, ovvero un ceppo influenzale già presente e diffuso.

"Dagli esami ematochimici preliminari, tuttavia, è emersa una rilevante immunodepressione (carenza di anticorpi IgG e IgM) per la quale sono in corso ulteriori accertamenti", prosegue il bollettino.

"La particolare condizione di immunodepressione del paziente ha, pertanto, contribuito alla severità del quadro clinico. Le condizioni cliniche - concludde il bollettino - restano severe e la prognosi, al momento, è riservata". (ANSA).