Folla ai Quartieri Spagnoli per omaggio a murale Maradona

(ANSA) - NAPOLI, 24 APR - Folla ai Quartieri Spagnoli, a Napoli. Napoletani, turisti, italiani e stranieri. In alcuni momenti, addirittura, una calca in cui è molti difficile muoversi. Nel giorno in cui è ormai vicinissimo lo scudetto, aumenta l'omaggio al murale di Maradona, realizzato nel centro di Napoli, sulla facciata di un palazzo di via Emanuele De Deo.

Nelle strade circostanti e nei pressi del 'monumento' dedicato al campione argentino, sulle bancarelle tantissime bandiere in vendita, insieme a sciarpe e magliette del Napoli.

Proprio per cercare di 'smaltire' al meglio il traffico pedonale nella zona, il Comune di Napoli ha istituito dei tutor turistici, con pettorine e cappellini distintivi, per consigliare i visitatori su come districarsi nel dedalo dei vicoli.

Davanti alla facciata sulla quale è stata realizzata l'immagine di Maradona c'è un vero e proprio altarino e ai suoi piedi sciarpe di squadre di tutta Europa. Guardando il murales, sulla sinistra, ci sono invece le maglie di tutte le principali squadre argentine, per lo più autografate dai giocatori. Su una, quella dell'Argentinos Juniors prima squadra professionistica del 'Pibe', è riprodotto il volto dello stesso Maradona. (ANSA).