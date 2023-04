Calcio: a Napoli già festa, cortei e fuochi d'artificio

(ANSA) - NAPOLI, 24 APR - A Napoli è già festa scudetto. Dopo il successo con la Juve che avvicina gli azzurri alla conquista del Tricolore, tifosi sono scesi in strada a celebrare la vittoria che avvicina al sogno.

Cortei in diverse zone della città: in piazza Carlo III e nelle zone vicino alla Stazione centrale supporter azzurri sfilano in corteo con auto e bandiere.

Fuochi d'artificio nel quartiere napoletano di Barra e anche in provincia, come a Vico Equense, al triplice fischio finale della gara di Torino. (ANSA).