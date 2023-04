Cade mentre pota una pianta, morto anziano

(ANSA) - AVELLINO, 24 APR - È morto cadendo al suolo mentre era intento a potare una pianta all'interno del giardino della sua abitazione ad Altavilla Irpina, nell'Avellinese.

La vittima, Mario Caprioli, 73 anni, avrebbe perso l'equilibrio mentre stava lavorando su un terrazzamento di sua proprietà. La morte immediata sarebbe stata causata dalle gravissime ferite alla testa dopo l'impatto con una grossa pietra.

A dare l'allarme è stata la moglie, ma i soccorritori del 118 non hanno potuto fare nulla. La vittima, una persona nota in paese, era in pensione dopo anni di servizio presso l'Agenzia delle Entrate di Benevento.

Sul posto i carabinieri della locale Stazione che su disposizione dell'autorità giudiziaria hanno trasferito la salma presso l'ospedale "Moscati" di Avellino per gli accertamenti del caso. (ANSA)