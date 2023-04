Auto in fiamme a Pozzuoli, danneggiate altre due vetture

(ANSA) - NAPOLI, 24 APR - La scorsa notte i carabinieri della stazione di Monteruscello sono intervenuti in via Grazia Deledda a Pozzuoli per l'incendio di un'auto. In fiamme una Mercedes classe intestata ad un incensurato del '71.

Il rogo, spento dai vigili del fuoco di Monteruscello, ha danneggiato parzialmente altre due auto parcheggiate poco distanti.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica e la matrice dell'evento. (ANSA).