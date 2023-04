Appello Uil Campania per raccolta firme contro ddl Calderoli

(ANSA) - NAPOLI, 24 APR - "Il disegno di legge Calderoli sull'autonomia differenziata così come è concepito spaccherà il Paese su settori che sono diritti fondamentali come l'istruzione, la sanità, il lavoro e le infrastrutture. La UIL Campania lancia l'ultimo appello al mondo del lavoro e a tutti i cittadini che non vogliono allargare le diseguaglianze nel nostro Paese" così Giovanni Sgambati, segretario generale della UIL Campania, a proposito della raccolta firme per una legge popolare da presentare al Parlamento per bloccare il Calderoli.

"Con la raccolta di firme porteremo in Parlamento una proposta di legge popolare che mette i paletti ad un'autonomia differenziata scellerata e che vuole allargare maggiormente le distanze tra Nord e Sud. Abbiamo tempo fino al 9 maggio. È una battaglia di democrazia e di giustizia" (ANSA).