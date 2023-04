25 aprile: tante iniziative in Campania

(ANSA) - NAPOLI, 24 APR - Sono numerose le manifestazioni che si terranno in Campania domani in occasione del 78mo anniversario della Liberazione. Come di consueto nella città di Napoli ci saranno due distinte cerimonie di deposizione di corone ai Caduti. La prima (ore 10.15) al mausoleo di Posillipo - Sacrario ai Caduti; la seconda (un'ora dopo) in piazza Carità (monumento a Salvo D'Acquisto) dove saranno presenti il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il prefetto Claudio Palomba ed il presidente dell'Anpi della provinciadi di Napoli Ciro Raia.

Manfestazioni in provincia anche a Giugliano, Casoria, Cardito, Arzano, Frattamaggiore, Caivano ed Afragola (dove è previsto anche un corteo degli studenti da piazza Municipio a piazza Gianturco con a seguire l'assembela cittadina), Somma Vesuviana, Ercolano e a Ischia. La festa della liberazione verrà ricordata con un manifesto di Cgil, Cisl e Uil.

Fitto il calendario degli appuntamenti anche a Salerno. Nella chiesa del Sacro Cuore verrà celebrata una Messa in suffragio dei Caduti. Poi in piazza Vittorio Veneto verrà reso onore ai Caduti, con la deposizione di una corona di alloro al monumento ai Caduti e alla lapide del partigiano tenente Ugo Stanzione. Quindi un corteo da Piazza Vittorio Veneto raggiungerà il Monumento del Marinaio. Infine verrà inaugurata una piazza che si chiamerà piazza “25 Aprile”. In serata, alle 19 presso il teatro Ghirelli, in viale Antonio Gramsci, si terrà (ingresso gratuito) lo spettacolo multimediale “Bella ciao – Storie tratte dal libro “Salerno Ribelle”.

A Caserta, presso il momumento ai Caduti, si terrà la cerimonia commemorativa. Prevista la deposizione di una corona da parte del prefetto, accompagnato dal sindaco e dal presidente della Provincia e dal comandante della Brigata Bersaglieri Garibadi. A Caiazzo, in provincia di Caserta, si parlerà della storia di partigiane di Terra di Lavoro. In programma una manifestazione a Cesa mentre a Caserta nel salone della Cgil proiezione di materiale originale audiovisivo. Interverrà, tra gli altri, lo storico Giovanni Cerchia.

Ad Avellino - alle ore 10, in via Matteotti - manifestazione con il prefetto Paola Spena, e tutte le autorità cittadine, in collaborazione con il 232mo Reggimento Trasmissioni, e le forze dell'ordine. Dopo gli onori e la rassegna del Reparto schierato, si terrà la cerimonia dell'Alzabandiera e la deposizione della corona d'alloro, con la Guardia d'onore al Monumento dedicato ai Caduti. La manifestazione sarà accompagnata dagli studenti del Conservatorio "Cimarosa". L'Ammainabandiera, sempre in via Matteotti alle 17, chiuderà la celebrazione. Il circolo Pd di Montella ha promosso una manifestazione per ricordare Pietro Gambone, un montelesse martire della Resistenza.

A Benevento si terrà una intera giornata di eventi intitolata "Liberiamoci dalla guerra, dai fascismi, dalla disumanità con la costituzione". Una manifestazione è in programma anche a Sant'Agata de' Goti.