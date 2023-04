Fdi, apre il circolo del partito a Boscoreale

(ANSA) - NAPOLI, 23 APR - Apre il circolo Fdi a Boscoreale, in piazza Vargas una sede territoriale del partito della premier Giorgia Meloni. L'occasione è stata la presentazione della lista di partito nella coalizione di centrodestra con 'Faraone Sindaco'.

A tagliare il nastro il commissario cittadino Erasmo De Luca, accanto il parroco don Alessandro Valentino, il vice coordinatore regionale Antonio Del Giudice, sindaco di Striano e il consigliere regionale, Marco Nonno.

Presenti anche gli amministratori di partito dei comuni limitrofi e i dirigenti provinciali.

"Sono orgoglioso di questo percorso intrapreso insieme a tanti amici e altrettanto orgoglioso della vicinanza di tutti i militanti giunti dagli altri comuni. Questo dimostra che il nostro è un progetto politico serio e strutturato con l'obiettivo di fare bene alla comunità boschese. Siamo appena all'inizio di questo meraviglioso percorso e badate bene che si parlerà molto di noi. Non abbiamo intenzione di arretrare di un passo, abbiamo una lista fatta di uomini e donne che hanno a cuore la città di Boscoreale, persone che oltre la professionalità e la competenza hanno entusiasmo giusto per cambiare il passo di questa città.

Ci auguriamo di essere al fianco di questa amministrazione con il candidato sindaco Francesco Faraone, a cui va il nostro pieno sostegno". Così il commissario cittadino, De Luca. "Sono felice di essere qui stamattina perché credo che Boscoreale possa rappresentare una grande risorsa per il partito che rappresento. Insieme abbiamo il dovere di trasmettere quel senso di serietà responsabilità e preparazione che contraddistingue il nostro premier che oggi rappresenta il Paese Italia. Ringrazio i candidati della lista perché so bene da amministratore locale che non è semplice confrontarsi e mettersi in gioco alle elezioni del proprio paese ma c'è una cosa che vi contraddistingue dagli altri voi avete una idea , un valore , una comunità alle spalle non a caso sono presenti qui molti amici amministratori e dirigenti. Concludo riportando i saluti anche di chi oggi per impegni istituzionali non è potuto essere qui ma ci tiene ad essere menzionato come i deputati Michele Schiano coordinatore provinciale e Marta Schifone deputato eletta nella provincia di Napoli e il vice ministro agli Esteri Edmondo Cirielli", ha aggiunto Del Giudice. A seguire Marco Nonno consigliere regionale e componente direzione nazionale Fdi: " voglio ricordare che l'ascolto del territorio è la base della buona politica. Portare le istanze , risolvere problematiche, garantire sicurezza, viabilità e servizi sono le cose che chiedono i cittadini alla politica e noi dobbiamo essere preparati per farlo. Essere risoluti , passione e preparazione queste sono le caratteristiche vincenti dei nostri candidati. Io sono a disposizione di tutti voi perché con noi nessuno resta indietro." A chiudere gli interventi il candidato sindaco di Boscoreale, Francesco Faraone "A Boscoreale sono presenti due schieramenti: una coalizione civica che nasconde il nome del Partito democratico e una coalizione che si identifica con liste di partito. Mi sento finalmente a casa, un ritorno alle mie origini, un progetto politico di centro destra che mancava da molto tempo sul territorio boschese. Ero il vice sindaco di una coalizione di bene comune, ora che si è presentata la possibilità di scelta ho deciso di candidarmi a sindaco e portare nel mio progetto per Boscoreale chi condivide le mie stesse idee per questa città . Alle critiche sterili della controparte vorrei ricordare che gli stessi candidati consiglieri uscenti e alcuni assessori che sostenevano la scorsa amministrazione ora rinnegano tutto perché si sa: se si vince il ringraziamento va alla squadra se si perde la colpa è dell'allenatore. Allora alla luce dei fatti dico che il male della scorsa amministrazione erano proprio loro. Da noi ascolterete proposte, non denigrazioni perché noi facciamo la differenza e sopratutto ora riuniti nella famiglia del centro destra siamo temibili. Ringrazio tutti per le parole di stima ed affetto, certamente noi non ci fermeremo." Nella stessa sede su terrà il prossimo 28 aprile un evento sul tema 'Il Sud in Europa' con Denis Nesci e Maria de Martino, responsabile regionale Campania del dipartimento legalità e sicurezza.(ANSA).