Ciclismo: forlivese Cipressi vince Giro Mediterraneo in Rosa

(ANSA) - MONTEFALCIONE, 23 APR - Due vittorie di tappa, successo nella classifica finale, primo posto nella graduatoria delle under 23 e nella classifica a punti: è un fine settimana da incorniciare quello conclusosi oggi per Carlotta Cipressi, la 19enne ciclista di Forlì in forza alla Uae Development Team, che ha trionfato nella classifica finale della prima edizione del Giro Mediterraneo in Rosa, la gara a tappe di ciclismo femminile svoltasi dal 21 al 23 aprile.

Una vittoria suggellata dal trionfo nella tappa conclusiva, quella che da Frattamaggiore ha portato le atlete a Montefalcione, dopo 90 chilometri di corsa. Una gara molto combattuta, vissuta sull'attacco di otto atlete avvenuto a 24 km dal via. Le fuggitive (Emma Radaelli, Emma Bernardi, Letizia Brufani, Aihara Albert Bosch, Sara Casasola, Nikola Bajgerowa, Giorgia Vettorello e Angela Oro) hanno imboccato l'unico gran premio di montagna insieme. Sul gpm di Monteforte Irpino, vinto da Angela Oro, sono iniziate le scaramucce, che hanno portato dopo la discesa proprio Oro ad attaccare e a resistere al ritorno del gruppo (guidato da Uae e Isolmant) fino all'ultimo chilometro, quando l'atleta del Team Mendel Speck è stata ripresa. Nella volata conclusiva Carlotta Cipressi ha avuto la meglio sulle polacche Malwina Mul e Nikol Plosaj, entrambe della Mat Atom Deweloper, arrivate seconda e terza.

''Sono contentissima - afferma Carlotta Cipressi - è stato un Giro straordinario. Oggi contava mantenere la maglia e ringrazio la squadra che ha lavorato per tutta la tappa per difendere la mia leadership. La vittoria in volata è davvero inaspettata, ma è il giusto premio al lavoro di tutto il team''. (ANSA).