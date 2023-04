Un premio letterario per la Giornata della Terra

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Con l'apertura delle iscrizioni, prende il via la terza edizione del primo premio letterario green, Le pagine della terra, ideato da Claudio Cutuli e da Vera Slepoj, che ha l'obiettivo di dare sempre più voce a coloro che attraverso la cultura e la scrittura si fanno portavoce della necessità di un cambiamento, con un'attenzione sempre maggiore alla Madre Terra.

La giuria del premio, presieduta da Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola e presidente onorario di Legambiente, e dal regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e scrittore Enrico Vanzina, e composta da Marco Cappelletto, Gaetano Cappelli, Federica Corsini, Barbara Degani, Rosalba Giugni, Giovanni Grasso, Padre Enzo Fortunato, Claudio Gubitosi, Laura Lega, Gen. C.A. Antonio Pietro Marzo, Clemente Mimun, Vincenzo Pepe, Antonio Polito, Paolo Possamai, sceglierà i tre i finalisti che accederanno alla cerimonia di premiazione prevista per il 14 settembre al Parco Archeologico di Pompei.

Tra gli autori già premiati, il vincitore della prima edizione è stato Stefano Mancuso con il libro La pianta del mondo edito da Laterza; mentre il vincitore della seconda edizione è stato Massimiliano Scuriatti con Le Lacrime dei pesci non si vedono pubblicato da La Nave di Teseo.

Le Pagine della Terra è il primo premio dedicato ai temi ambientali che si pone l'obiettivo di porre lo scrittore e l'opera letteraria al centro di un contenuto educativo e non riguarda soltanto la saggistica, ma soprattutto le emozioni, le storie, il linguaggio e la narrazione, quindi il romanzo.

