Trenitalia, con regionale 20 neo collegamenti in giorni festivi

(ANSA) - NAPOLI, 22 APR - Da domenica 23 aprile Trenitalia, società del Polo Passeggeri del Gruppo Fs, offrirà con il Regionale 20 nuovi collegamenti nei giorni festivi mettendo a disposizione 15.000 posti in più.

I treni, si legge in una nota, saranno così suddivisi: 6 per la relazione Napoli Centrale - Formia, 4 per la relazione Napoli Centrale - Caserta, 6 per la relazione Napoli Campi Flegrei - Salerno e 4 per la relazione Caserta - Salerno.

L'iniziativa rientra nelle attività svolte da Trenitalia, in accordo con Regione Campania, a sostegno della mobilità ed è una delle iniziative in programma per la stagione estiva, in previsione di un notevole incremento di richiesta da parte di turisti e pendolari. I nuovi collegamenti sono già acquistabili su tutti i canali Trenitalia. (ANSA).