Salute e prevenzione, una giornata di visite a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 22 APR - La visita preventiva su un'ambulanza dell'associazione Humanitas, nel corso della campagna indetta da Telethon a Piazza plebiscito per la giornata della prevenzione femminile, è stata provvidenziale per una donna di 54 anni, originaria dell'Ucraina. A dirlo è il presidente dell'Ordine dei farmacisti di Napoli e assessore alla Salute del Comune di Napoli Vincenzo Santagada che con il progetto Una visita per tutti dal 2018 ha effettuato oltre 10mila visite in cinque anni in ogni luogo della Campania.

La campagna lanciata lo scorso anno dall'Ordine dei farmacisti di Napoli per la prevenzione delle patologie negli ambiti cardiovascolare, pediatrico, del carcinoma colon-retto e seno, del melanoma, del carcinoma alla prostata e dell'igiene del cavo orale, in collaborazione con docenti e specialisti dell'Università Federico II e degli ospedali Monaldi, Pascale e Santobono Pausilipon incide positivamente sul sistema sanitario sgravando molte strutture e sostenendo la popolazione meno abbiente.

"Il progetto Una visita per tutti, insieme agli altri due messi in campo dall'ordine napoletano, Un farmaco per tutti e Un farmaco per i detenuti, sostanzia il fattivo impegno dei farmacisti napoletani per estendere e integrare, su base volontaria, il sistema sanitario sul territorio, offrendo un contributo per constrastare le crescenti difficoltà che quote sempre più importanti di popolazione incontrano nell'accesso alle cure".

"In Italia sono 4,7 milioni le persone che versano in condizioni di povertà assoluta, tanto che abbiamo ormai imparato a fare i conti con nuove forme di indigenza, molto diverse da quelle tradizionali. Una di queste è la povertà sanitaria, che non consente di accedere a cure adeguate a causa di difficoltà di tipo economico" spiega Santagada.

"Il problema della rinuncia alla prevenzione e all'assistenza sanitaria riguarda ormai un numero molto elevato di cittadini, circa 13 milioni secondo stime e rilevazioni. Ma per parlare davvero di povertà occorre guardare a quei 580mila che sono stati costretti lo scorso anno a rivolgersi a opere caritative per ricevere cure", conclude. . (ANSA).