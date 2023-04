De Martino, 'spalla in tv e in teatro torno a ballare'

(ANSA) - ROMA, 22 APR - ''Bar Stella lo vivo come se si trattasse di scrivere un libro, ogni capitolo è a sé e nei tre capitoli, uno per ogni stagione, ha avuto lo sviluppo di una trama fluida che mi libera da ogni ansia da ripetizione: la prima era per spiegare la storia di un luogo che è esistito sul serio; la seconda quando ha preso una vita propria; ora per la terza vorrei far muovere l'animale e farlo vivere nella contemporaneità lasciando alle spalle la storia''. Parola di Stefano De Martino, oramai navigato conduttore televisivo, alla terza stagione di Bar Stella dal 25 aprile per tre appuntamenti settimanali - martedì, mercoledì e giovedì - su Rai2 in seconda serata. ''Personalmente ho imparato a trovare il ritmo, perchè è tre volte a settimane ma un'ora, un taglio particolare, dove la reiterazione aiuta ad entrare in un ritmo radiofonico. Si fideilizza il pubblico. Vorrei fare radio? Si mi piace molto, vorrei avere il tempo di farlo, prima o poi lo farò''. Ma l'esperienza, dice in un'intervista all'ANSA, gli ha dato anche altro..''In tv mi rendo conto che mi piace essere più d'ausilio alle persone, fare da spalla. E in queste tre edizioni ho imparato a trovare il ritmo in un programma molto situazionale dove andiamo via via sempre più spediti''.

Che Stefano De Martino sia camaleontico non c'è dubbio e tutte queste sue anime e corpi ora le metterà anche nel suo primo live tutto solo soletto, Meglio stasera: ''è figlio di Bar Stella, perché ho portato la Disperata Erotica Band con cui faccio squadra fissa. Ma qui tocco i racconti di vita miei, divertenti, un pretesto per ballare e cantare brani italiani e swing. Il gusto è sempre quello''. Cosa sogna di fare in tv? ''In tv sogno di fare di meno, non di più. Ho fatto intorno alle 60 puntate da settembre a fine maggio, una grande palestra ma vivo sempre con l'ansia di annoiarmi. In teatro si può sperimentare di più e quello che faccio sul palco si avvicina di più alle serate evento, meno ma in prima serata, che inizio a pensare di fare''. A teatro intanto ''ci sarà una tournée da fine ottobre, ora devo rimanere sempre in zona. Dopo il debutto al Teatro Augusteo di Napoli il 29 aprile faremo altre 15-20 date tra Marche e Campania. (ANSA).