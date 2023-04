Scoperto furto energia elettrica in un ristorante di Nolano

(ANSA) - NAPOLI, 21 APR - I militari della stazione carabinieri forestale di Marigliano, nell'ambito dei controlli disposti dal Gruppo Carabinieri Forestale di Napoli, accedevano all'interno di un ristorante del Nolano per controlli del settore agroalimentare.

Durante attività, pur non riscontrando anomalie relative alla corretta tracciabilità degli alimenti, i militari hanno notato una presunta anomalia presente sul misuratore elettrico.

Immediatamente si faceva intervenire sul posto personale tecnico dell'e-distribuzione, i tecnici, fatti i controlli di rito, accertavano che all'interno del contatore erano presenti - secondo gli investigatori - anomale saldature in grado di creare un "ponte" capace di abbattere i consumi elettrici.

La titolare dell'attività è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Nola per furto. Il contatore è stato posto sotto sequestro.

Secondo un primo accertamento l'ammontare di energia prelevata illegalmente sarebbe di 5000 euro. (ANSA).