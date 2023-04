Noisy Naples Fest, Diodato il 26 luglio nell'Arena Flegrea

(ANSA) - NAPOLI, 21 APR - Dopo la partenza del tour in Italia e in Europa, Diodato annuncia le prime date estive di "Così speciale tour", prodotte da OTR LIVE, che vedranno il cantautore ospite di diversi festival d'Italia; mercoledì 26 luglio si esibirà a Napoli, nell'Arena Flegrea, nella sua unica tappa in Campania, nell'ambito della sesta edizione del Noisy Naples Fest. Il concerto di Diodato + more to be announced si aggiunge al cartellone del Noisy Naples Fest 2023 che ospiterà quest'anno i live di 99 Posse, James Senese, Foja e Gabriele Esposito (17 giugno), OneRepublic (12 luglio - sold out), Mr Rain (13 luglio), Maluma, Chimbala, Fred De Palma, Baby K (16 luglio - alla Mostra d'Oltremare), Baustelle e Venerus (17 luglio), Eduardo De Crescenzo (25 luglio) e Carl Brave + more to be announced (27 luglio).

"Riconosciuto tra i cantautori più raffinati e apprezzati del nuovo panorama musicale italiano, Diodato - si sottolinea - prosegue nei festival il suo viaggio live dopo la pubblicazione di "Così speciale" (Carosello Records). Il suo quarto album di inediti che sancisce il ritorno di uno degli artisti più amati degli ultimi anni, tra i più premiati della storia della musica italiana. Intanto, è in radio "Occhiali da sole", il nuovo singolo estratto dall'album "Così speciale", che racconta l'inevitabile clash tra le diverse aspettative di una vita, le nostre proiezioni e quelle delle persone che ci amano e ci osservano nel tentativo di proteggerci". Scritto, arrangiato e artisticamente diretto da Diodato, "Così speciale" è un album "figlio della volontà di essere suonato soltanto da musicisti in carne ed ossa ed è stato prodotto e mixato da Tommaso Colliva, produttore discografico e vincitore di un Grammy Award nel 2015, e masterizzato da Giovanni Versari". Le sessioni di registrazione che hanno portato alla sua nascita, che hanno compreso anche sezioni orchestrali, sono state realizzate spesso in presa diretta, senza ulteriori sovraincisioni, soprattutto per quanto riguarda i brani in cui emerge più il sound da band.

