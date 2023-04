Manfredi a Parigi, 'Napoli protagonista oltre i confini'

(ANSA) - NAPOLI, 21 APR - "Napoli è protagonista dello scenario culturale ben oltre i suoi confini. A Parigi in queste ore è cominciato un lungo periodo che vede le diverse espressioni artistiche della nostra città al centro dell'attenzione mondiale". Lo dice il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, oggi nella capitale francese con il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, per l'inaugurazione del Festival del libro.

Il sindaco sottolinea che il Festival "è solo la prima vetrina" cui seguirà la mostra di Capodimonte al Louvre a giugno, mese in cui a Parigi sono diversi gli appuntamenti "per la valorizzazione - spiega Manfredi - sia delle tradizioni artistiche del nostro territorio che l'esibizione di musicisti della nuova generazione, come Liberato. Sono tutti fattori che confermano la grande attrattività di Napoli e che premiano il lavoro che stiamo portando avanti come amministrazione in sinergia con le altre istituzioni locali e nazionali".

Il ministro Sangiuliano e il sindaco Manfredi hanno anche visitato la biblioteca nazionale francese, luogo non solo di conoscenza ma anche di svago, ritenuta "modello esportabile" per il progetto da realizzare nell'Albergo dei poveri di Napoli affinchè abbia un uso polifunzionale rivolto a tutte le generazioni. (ANSA).