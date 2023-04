Fa tappa ad Avellino la campagna contro i pericoli del web

(ANSA)- AVELLINO, 21 APR- "Una vita da social", la campagna educativa della Polizia di Stato per prevenire violenze, vessazioni e molestie on line ha fatto tappa a Grottaminarda, in provincia di Avellino. Gli agenti della Polizia Postale e delle comunicazioni, hanno incontrato i ragazzi che frequentano gli istituti scolastici del cento della Valle dell'Ufita ai quali sono stati illustrati i pericoli più frequenti che nascono dalla "Rete" e dialogato con loro sugli strumenti per fronteggiarli.

All'incontro hanno partecipato gli amministratori del comune ufitano. La campagna educativa itinerante, in collaborazione con il ministero dell'Istruzione, nel corso delle precedenti edizioni ha incontrato oltre due milioni di giovanissimi studenti in 17 mila istituti scolastici di trecento città italiane. (ANSA)