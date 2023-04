De Luca, aggiornermo il piano di evacuazione dei Campi flegrei

(ANSA) - NAPOLI, 21 APR - "Stiamo lavorando all'aggiornamento del piano di allontamento dai Campi flegrei". Lo ha detto il presidente della Giunta Regionale, Vincenzo De Luca, precisando che non c'è alcun allarme ma è "bene aggiornare il piano". La Regione già nel 2019 ha partecipato ad alcune esercitazioni con la protezione civile nazionale.

Il piano prevede un allontanamento delle popolazioni eventualmente interessate entro le 72 ore dal momento dell'allarme. La zona dei Campi flegrei è interessata da mesi da sciami sismici e da sollevamento del suolo, collegati al fenomeno del bradisismo.

Il piano in corso di aggiornamento coinvolge i Comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto, Giugliano, Marano e alcune zone del Comune di Napoli e precisamente le Municipalità 9 (Soccavo e Pianura), 10 (Bagnoli e Fuorigrotta) e alcune parti delle Municipalità 1, 2, 5 ed 8.

"Il piano prevede dei punti di raccolta in sette Comuni, 32 aree di attesa, sei aree di incontro per il trasferimento.

Insomma si tratta di un programma enorme per essere continuamente aggiornati", ha detto ancora "che si tratta di un lavoro enorme su un territorio molto esteso che riguarda una popolazione rilevante della nostra Regione". (ANSA).