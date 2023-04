Avevano in casa due pistole, arrestati fratello e sorella

(ANSA) - NAPOLI, 21 APR - In casa avevano due pistole oltre alla somma di di 48.035 euro la cui provenienza non è stata giustificata. Così fratello e sorelle ultra settantenni sono stati arrestati dai carabinieri.

Nel corso di una perquisizione nella loro abitazione di Varcaturo, sul litorale domozio, i carabinieri della stazione di Pozzuoli hanno trovato una pistola calibro 38 a tamburo carica di 5 proiettili. L'arma è risultata intestata ad una persona deceduta nel 1986. Poi un'altra arma: una semiautomatica modificata calibro 7,65 con 7 proiettili, di cui uno in canna. Durante le operazioni, inoltre, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato la somma di 48035 euro la cui provenienza non è stata giustificata.

Gli arrestati devono rispondere di detenzione abusiva di arma comune e clandestina e ricettazione . Indagini in corso da parte dei Carabinieri sia per il denaro che sulle armi che saranno sottoposte ad accertamenti balistici. (ANSA).